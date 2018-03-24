Polisten dev operasyon! Bu miktar daha önce görülmedi…

Brezilya'da son yılların en büyük uyuşturucu baskınlarından birine imza atıldı. Santos limanındaki baskında 2 ton kokain ele geçirildi.

Ülkenin en büyük ticaret limanlarından olan Santos limanında, büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Alınan bir ihbar üzerine yapılan baskında limandaki konteynerler tek tek arandı. Aramalar sonucunda kahve, şeker ve soya taşınan 3 konteynerin içine gizlenen yüzlerce tablet kokain bulundu.

2 ton 52 kilogram kokaine el konulurken, yetkililer bunun bir limanda ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olduğunu açıkladı.

Birkaç gün içinde limanda olması beklenen Cap San Marco gemisine yükleneceği öğrenilen uyuşturucunun, Almanya, Fransa ve İspanya’daki çok sayıdaki limana götürülmek istendiği belirtildi.

Bu olaydan yalnızca birkaç hafta önce, aynı limandan Almanya’nın Hamburg kentine gönderilmek istenen 355 kilo uyuşturucu yakalanmıştı.

Yetkililer, uyuşturucuyu limana getiren kişileri belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.