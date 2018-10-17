ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Pompeo, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Suudi Arabistan’da kayıp gazeteci Kaşıkçı ile ilgili temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo bugün Ankara’ya indi.

Pompeo, Moldova’ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Esenboğa Havalimanı’nda bir araya geldi. Heyetler yaklaşık 40 dakika görüştü.

Pompeo’nun Esenboğa Havalimanı’nda, Moldova’ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.