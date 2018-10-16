Pompeo, Suudi Kral’dan sonra Veliaht Prens Selman ile görüştü!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelerek, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasını görüştüğü belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Bakan Pompeo, bugün Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la Riyad’da bir araya gelerek, Başkan Donald Trump’ın Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması konusundaki endişelerini ve ne olduğunun ortaya çıkarılması konusundaki isteğini dile getirdi” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Bakan Pompeo’nun, Suudi Arabistan’ın Türk yetkililer tarafından yapılan incelemeye destek vermesini memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, “Bakan ve Veliaht Prens, konuya açıklık getiren kapsamlı, şeffaf ve zamanında bir soruşturmanın önemi üzerinde mutabık kaldılar” değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, görüşmede ayrıca bölgesel ve ikili ilişkilerin ele alındığı ifade edildi.

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TRUMP SUUDİ ARABİSTAN’A GÖNDERMİŞTİ

Trump, dün Dışişleri Bakanı Pompeo’yu Kaşıkçı’nın akıbeti konusunda Kral Selman ile görüşmesi için acilen Suudi Arabistan’a göndereceğini belirtmişti.

Pompeo ise bugün Riyad’a giderek, görüşmelerine ilk olarak Kral Selman bin Abdulaziz ile başlamıştı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı’dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı’nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul’a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti. AA