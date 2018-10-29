Pompeo’dan 29 Ekim mesajı!

Pompeo, NATO müttefiki iki ülkenin, dünya çapında barış ve refahı teşvik etmek için onlarca yıldır birlikte çalıştığına dikkati çekerek, “Afganistan ve Suriye’deki güvenlik iş birliğimiz güçlü ve devam eden ortaklığımız, bölgesel tehditlere karşı koymada kritik öneme sahip.” yorumunu yaptı.
Pompeo mesajında şu ifadelere yer verdi:
“(Türk halkı) bu yıl dönümünü kutlarken, biz de iki ülke arasındaki bağları yeniden tasdik ediyor ve ortak ilgi alanlarımıza ve geçmişimizin güçlü bağlarına dayanarak gelecekte iş birliğine yönelik çabaları genişletmeyi dört gözle bekliyoruz.” AA
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