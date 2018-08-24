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Pompeo’nun Kuzey Kore’ye gerçekleştireceği ziyaret iptal edildi

Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore ziyaretini iptal etti. Trump attığı mesajda, "Nükleer silah konusunda gereken ilerlemeyi sağlayamıyoruz. Bu yüzden Pompeo’dan Kuzey Kore'ye gitmemesini istedim" dedi.

android-time 21:42 24 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Pompeo’nun Kuzey Kore’ye gerçekleştireceği ziyaret iptal edildi
Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore ziyaretini iptal etti. Trump attığı mesajda, "Nükleer silah konusunda gereken ilerlemeyi sağlayamıyoruz. Bu yüzden Pompeo’dan Kuzey Kore'ye gitmemesini istedim" dedi.

Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan şu anda Kuzey Kore’ye gitmemesini istedim çünkü Kore Yarımadasının nükleer silahlarından arındırılmasına ilişkin yeterince yol almadığımızı hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Çin ile ABD arasındaki ticari gerginliğe işaret eden Trump, “Bundan dolayı (Çin’in) daha önce olduğu kadar (BM yaptırımlarına rağmen) nükleer silahlardan arındırma sürecine yardımcı olduğuna inanmıyorum.” görüşünü paylaştı. ;

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Trump, “Dışişleri Bakanı Pompeo, büyük ihtimalle Çin ile ticari ilişkimiz çözüme kavuştuktan sonra, yakın zamanda Kuzey Kore’ye gitmeyi dört gözle bekliyor. Aynı zamanda Kuzey Kore Lideri Kim’e (Jong-un) en derin hürmet ve saygılarımı iletiyor, onunla yakın zamanda görüşmeyi dört gözle bekliyorum.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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Son güncelleme: android-time 07:4925.08.2018
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