Prens bin Talal, Kaşıkçı soruşturması için zaman istedi

Suudi Prens Velid bin Talal, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda aklanacağını savunarak, "Lütfen soruşturmanın bitmesi için (Suudi Arabistan'a) biraz zaman verin" ifadesini kullandı.

Milyarder iş adamı Prens Talal, Amerikan Fox News kanalında yayınlanan “Sunday Morning Futures” adlı programa konuk oldu. Programda Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi hakkında açıklamalarda bulunan Talal, “Lütfen soruşturmanın bitmesi için (Suudi Arabistan’a) biraz zaman verin” diye konuştu.

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“YÜZDE 100 AKLANACAK”

Talal, “Programınız aracılığıyla Suudi Arabistan’a soruşturmanın sonuçlarını mümkün olan en kısa zamanda açıklaması çağrısı yapıyorum. Bu soruşturma sonucunda Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin yüzde yüz aklanacağına inanıyorum.” açıklamasında bulundu. AA