Prens Selman, Kaşıkçı’yı Trump’ın damadına şikayet etmiş

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak şok bir detay ortaya çıktı... 2 Ekim'de öldürüldüğü tahmin edilen Kaşıkçı'nın kaybolmasından sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Trump'ın damadı Jared Kushner ve ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'ı aradığı ve "Kaşıkçı tehlikeli bir İslamcıydı" dediği iddia edildi. Öte yandan gazeteye konuşan kaynaklar Kaşıkçı'nın asitle eritilmiş olma ihtimali üzerinde durdu.

Kaşıkçı cinayeti, Suudi Arabistan’ın soruşturmaya dahil olmamasıyla birlikte bir düğüm haline gelirken, ABD’nin çok okunan gazetelerinden Washington Post’a konuşan kaynaklar Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın olaydan sonra ABD’yi aradığını yazdı.

Gazeteye konuşan kaynaklar Kaşıkçı’nın ölümünün duyurulmasından çok önce Selman’ın Trump’ın damadı olan ve aynı zamanda Orta Doğu Danışmanı olarak görev alan Jared Kushner’ı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı telefonla aradığını aktardı. Görüşmede Selman’ın, “Kaşıkçı tehlikeli bir İslamcıydı” diyerek gazeteciyi şikayet ettiğini söyleyen kaynaklar, bu durumun Riyad yönetiminin daha önce, “Korkunç bir hata”, “Bir trajedi” ifadeleriyle çeliştiğini vurguladı.

KAŞIKÇI ÖNCE PARÇALANDI SONRA ASİTTE ERİTİLDİ

ABD’de yayımlanan Washington Post gazetesine konuşan üst düzey bir Türk yetkili, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra asitte eritilmiş olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini ifade etti.

Haberde ismi gizli tutulan yetkilinin, Kaşıkçı’nın cesedinin başkonsolosluk binasında ya da başkonsolosun rezidansında asitte eritilmiş olabileceğini, yapılan arama ve incelemelerde elde edilen delillerin de bu tezi desteklediğini ifade etti. Yetkili gazeteye yaptığı açıklamalarda “Kaşıkçı’nın cesedinin gömülmesine gerek yoktu” diye konuştu.

Çarşamba günü soruşturmayla ilgili bir açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da “Kaşıkçı’nın cesedi parçalandı ve yok edildi” demişti. Suudi Arabistan’ın resmi makamları, Kaşıkçı’nın başkonsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul etse de, cesedin nerede olduğunun bilinmediğini savunuyor. Suudi yetkililer, Kaşıkçı’nın cesedinin ‘yerli bir işbirlikçiye’ teslim edildiği yönünde açıklamalar yapmıştı.

Gazetenin haberinde Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Macib’in İstanbul temaslarında perde arkasında neler yaşandığına dair de bilgiler yer alıyor. Gazeteye konuşan ikinci bir Türk yetkili, el-Macib’in üç günlük İstanbul temasları boyunca Kaşıkçı’nın cesedine ne olduğuna dair hiçbir detay vermediğini aktardı. Yetkili, “El-Macib’in önceliği Türkiye’nin elinde hangi delillerin olduğunu tespit etmekti… Soruşturmada samimi bir işbirliği içerisinde olacakları izlenimini edinmedik” dedi.

POMPEO: BİRKAÇ HAFTASI VAR

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Kaşıkçı cinayeti sonrasında Suudi Arabistan’a yaptırım uygulayıp uygulamama kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. KMOX radyo istasyonuna konuşan Pompeo, “ABD’nin delilleri toplayarak yaptırım uygulaması için birkaç haftası daha var” dedi.