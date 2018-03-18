Prenses Diana mezarında ters dönecek

Kraliyet ailesine düşkünlüğüyle bilinen İngiliz basını, bugün şaşırtıcı bir habere imza attı. İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Star, haberinde Prens Charles'ın eşi Camilla'yı, kraliçe yapmak için çabaladığı iddia edildi.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Star, İngiliz Kraliyet ailesi ile ilgili bir habere imza attı. İngiliz basınında gündem olan bu haberde, annesi Kraliçe Elizabeth dolayısıyla tahta oturamayan Prens Charles’ın, ikinci eşini kraliçe yapmak için uğraştığı iddia edildi.

Haberde, Prens Charles’ın Camilla’yı kraliçe yapmak için mücadele verdiği fakat planlarının işe yaramadığı da belirtildi. Fakat haberin yayınlanmasından kısa bir süre sonra İngiltere’de büyük bir tartışma yaşandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, “Prenses Diana’nın hayatını bitirdikten sonra şimdi de İngiliz halkının geleceğiyle uğraşıyor” ve “Eğer o Kraliçe olursa ben intihar ederim” şeklinde yorumlar yaparken, Buckingham Sarayı’ndan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Operasyon: Kraliçe Camilla olarak isimlendirilen operasyonlar sonrasında Prens Charles’ın Camilla’yı 2021’de tahta oturmak için çabaladığı ifade edilirken Charles’ın bu planının Saray tarafından engellendiği de belirtildi.