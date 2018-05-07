PUBG cinayetinde korkunç itiraf! Gerçek cinayetlerin nasıl hissettirdiğini anlamak istemiş

Alexey Maximov adlı saplantılı oyuncu en sevdiği bilgisayar oyunu PUBG'den (PlayerUnknown's Battlegrounds) esinlenerk 21 yaşındaki Daria Evdokimova'yı boyun, göz, baş ve göğüsünden bıçakladı.

15 yaşındaki bir Rus çocuk, bilgisayar oyunlarından edindiği öldürmeyle ilgili takıntısının kurbanı oldu ve bir öğrenciyi öldürdü. Polislere gerçek cinayetin nasıl hissettirdiğini bilmek istediğini söyledi.

Alexey Maximov, Moskova’da bir para makinesinden para çektikten sonra 21 yaşındaki Daria Evdokimova’yı bıçakladı. Polis, kurbanın boynundan, gözlerinden, başından ve göğsünden bıçaklandığını söyledi. Genç kız olay anında olduğu yerde öldü.

Kaynaklar gencin aynı zamanda gencin “en sevdiği bilgisayar oyunundan bir senaryoyu tekrarlamak için” mutfak bıçağı aldığını aktardı Polis, bir videoda son anları yakaladı ve çocuğu izledi.

Çocuk, “Onu öldürmek istemedim. Ama içimdeki bir ses bana ne yapılması gerektiğini söyledi. Bir insanın kendi elinizle öldüğü zaman görmek istedim.” dedi. Öldürme olayından sonra çocuk, kurbanın 30.000 rublesini çalarak olay yerinden uzaklaştı. Polis, saldırıyı gördü ve çocuğu kovaladı ama sonra kaybetti.

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Daha sonra CCTV ve cep telefonu sinyalleri tarafından çocuk bulundu. Yatak odasındaki PUBG – PlayerUnknown’s Battlegrounds oynarken yakalandı. “Polis Alexey’yu tutuklamaya geldiğinde, her zamanki gibi en sevdiği bilgisayar oyunu oynuyordu, orada birini öldürüyordu” dendi.

15 yaşındaki çocukla ilgilii, “Direnmedi ve cinayeti hızlı bir şekilde itiraf etti. Bilgisayar oyunundan bir senaryoyu canlandırmak istedi.” dendi.