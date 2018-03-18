Putin, 4. dönem için sandıkta

Rusya devlet başkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Seçimin favorisi Devlet Başkanı Vladimir Putin 4. kez 6 yıllığına aynı koltuğa oturmak için yarışıyor. Rusya'nın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda da Rusya vatandaşları oy vermeye devam ederken, İstiklal Caddesi'nde uzun kuyruklar oldu.

Rusya’da nefesler tutuldu… Halk bugün genel seçimde oy vermek için sandığa hücum etti. Rusya’nın doğusundaki sandıklar Türkiye saatiyle 01:00’de açılırken, başkent Moskova’da da saat 10:00 itibarıyla oy kullanma işlemleri başladı. İlk sonuçların bu akşam açıklanması bekleniyor.

Hiçbir adayın yüzde 50’den fazla oy alamaması durumunda en fazla oy alan iki aday ikinci tura kalacak. Yaklaşık 109 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Rusya’nın her bölgesinde yerel saatle 08.00’de açılan sandıklar 20.00’de kapanacak. Türkiye saatiyle 21:00’de en son sandık kapanacak.

Seçimleri binlerce Rus gözlemcinin yanı sıra, 1.500 uluslararası gözlemcinin izleyeceği açıklanırken, seçimlerin 18 Mart’ta olmasının da ayrı bir önemi bulunuyor. Zira dört yıl önce bu tarihte Kırım, Ukrayna’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş ve daha sonra Rusya’ya bağlanmıştı.

Rusya’da bundan önceki devlet başkanlığı seçimlerinin yapıldığı 2012’de sadece üç aday yarışırken bu yıl aday sayısı sekize çıktı. Ülkenin mevcut başkan adayı Putin haricinde, Rus sosyetesinin tanınan isimlerinden biri olan liberal aday Kseniya Sobçak, Komünist Parti’nin adayı Pavel Grudinin, Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovskiy, Rusya Halk Birliği partisinin adayı olan ve milliyetçi olarak bilinen Sergey Baburin, Rusya’nın Komünistleri isimli partinin adayı olan Maksim Suraykin, Büyüme Partisi’nin adayı Boris Titov ve liberal Yabloko Partisi’nin adayı Grigoriy Yavlinskiy.

Ülkede oy verme işlemleri devam ederken 2013’te Rus vatandaşı olan Fransız asıllı oyuncu Gerard Depardieu da oyunu Fransa’nın başkenti Paris’teki Rus Büyükelçiliği’nde verdi. Öte yandan yaklaşık 1.8 milyon seçmenin Rusya dışında oy vereceği açıklanırken, İstanbul’daki Rusya Başkonsolosluğu’nda oy verme işlemleri devam ediyor.

Yoğun kitle dolayısıyla Beyoğlu’ndaki başkonsolosluk binası önünde uzun kuyruklar oluştu.