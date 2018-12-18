Putin bir türlü anlam veremedi: Bu nasıl anlaşma?

Rusya Savunma Bakanlığı'nın toplantısında konuşan Vladimir Putin, ABD ile polemik konusu olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) hakkında sert ifadeler kullandı. Putin, ABD'nin anlaşmadan fiilen çekilmesi halinde Rusya'nın kara bazlı orta menzilli füzeleri kolayca üretip devreye sokabileceğini vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndaki bir toplantıda konuşan Putin, ABD ile INF’yi imzalayan SSCB’nin tek taraflı olarak silahsızlanmaya gittiğini belirterek, SSCB yönetiminin bu anlaşmayı neden imzaladığına anlam veremediğini vurguladı.

Putin, “Bu anlaşma, orta ve kısa menzilli füzelerin, yani 500-5000 kilometre arasında menzile sahip füzelerin imha edilmesi anlamına geliyordu. Kara bazlı füzeler imha edildi, ki SSCB’nin başka tür füzesi yoktu. ABD’nin ise hem deniz hem de hava bazlı füzeleri vardı. Bu nedenle, SSCB açısından bu tek taraflı bir silahsızlanmaydı. Sovyetler Birliği yönetiminin bu tek taraflı silahsızlanmayı neden kabul ettiğini bir tek Tanrı bilir. Ancak, anlaşma imzalandı ve partnerlerimiz, deniz ve hava bazlı füzeleri geliştirmeye devam etti” ifadelerini kullandı.

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ABD’nin INF’den çekilme kararını değerlendiren Putin, Rusya’nın hava ve deniz bazlı füzeler geliştirmesinin Washington yönetimini rahatsız ettiğinin altını çizdi. ABD’nin anlaşmadan çekilmeye bahane olarak Moskova’ya yönelttiği suçlamaları reddeden Rus lider, ABD’nin anlaşmadan fiilen çekilmesi halinde Rusya’nın kara bazlı orta menzilli füzeleri kolayca üretip devreye koyabileceğini vurguladı.

‘YENİ ANLAŞMA ÖNÜNDEKİ ENGEL NE?’

Söz konusu anlaşmayla ilgili birtakım zorlukların olduğunu kabul eden ve özellikle orta ve kısa menzilli füzelere sahip ülkelerin bu anlaşmada yer almadığına dikkat çeken Putin, “Bu ülkelerin yürürlükteki anlaşmaya dahil edilmesi hakkında müzakerelere başlamaya ya da yeni bir anlaşmanın parametrelerini konuşmaya başlamaya ne engel oluyor ki?” diyerek, bu süreçleri başlatmanın mümkün olduğunun altını çizdi.