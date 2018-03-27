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Putin, faciayla ilgili ilk kez konuştu

Rusya'nın Kemerovo bölgesinde AVM'de çıkan yangınla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin ilk kez açıklamalarda bulundu. Putin, ihmalden dolayı facianın oluştuğunu duyurdu. Yüzlerce Rus, olay yerine çiçek ve oyuncak bıraktı.

android-time 07:23 27 Mart 2018
Haberler Dünya
Putin, faciayla ilgili ilk kez konuştu
Rusya'nın Kemerovo bölgesinde AVM'de çıkan yangınla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin ilk kez açıklamalarda bulundu. Putin, ihmalden dolayı facianın oluştuğunu duyurdu. Yüzlerce Rus, olay yerine çiçek ve oyuncak bıraktı.

Rusya’daki Zimnyaya Vishnya isimli AVM’de önceki gün çıkan ve çoğu çocuk 64 kişinin ölümüne sebep olan yangınla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün olay yerine giderek, AVM yakınlarına çiçek bıraktı.

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Putin, konuyla ilgili incelemelerin devam ettiğini açıklarken, “Olayda ihmal olduğu görülüyor” dedi.facia-reuters

Rus yetkililer konuyla ilgili soruşturma açıldığını açıkladı. İlk belirlemelere göre bir öğrencinin çakmakla oynaması sonucunda yangın çıktığı belirtilirken, bazı uzmanlar elektrik kablolarında yaşanan bir sorunun yangına sebep olabileceğini açıkladı.

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Son güncelleme: android-time 07:2927.03.2018
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