Putin itiraf etti… Türkiye sayesinde terör yok edildi

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinin gerçekleştiği Çin'de verilen basın toplantısında konuşan Putin, "Suriye'de terörle mücadele ciddi sonuçlar elde edildi. Rusya, Suriye hükümeti, İran, Türkiye ve Kazakistan'ın da aralarında bulunduğu partnerlerimiz sayesinde ülkedeki terör faaliyetleri önemli oranda yok edildi" dedi.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Putin, “Suriye’de terörle mücadelede ciddi sonuçlar elde edildi. Rusya, Suriye hükümeti, İran, Türkiye ve Kazakistan’ında aralarında bulunduğu partnerlerimiz sayesinde ülkedeki terör faaliyetleri yok edildi” açıklamasını yaptı. Putin, ülkede siyasi yolla çözümün önünün açıldığını belirterek, “Bugün Suriye hükümeti, ülke nüfusunun yüzde 90’ının yaşadığı bir bölgeyi kontrol ediyor” ifadesini kullandı.

Putin, Suriye’de siyasi çözüm için Şam’ın sorumluluklarını yerine getirip siyasi diyaloğa yönelik çaba gösterdiğini ve sıranın muhaliflerde olduğunu ifade etti. Soçi’de ocak ayında gerçekleştirilen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde varılan anlaşmalardan bahsettiğini vurgulayan Putin, Şam’ın BM’ye yeni Suriye anayasasını yazacak Anayasa Komisyonu adaylarının listesini gönderdiğini kaydetti. Putin, Şam’ın adaylara teklifler de gönderdiğini ekledi.