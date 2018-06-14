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Putin karşıtı gösterilerde tutuklanan Rus muhalif serbest bırakıldı

Rusya'nın önde gelen muhaliflerinden Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalnıy hapisten çıktı.

android-time 15:06 14 Haziran 2018
Haberler Dünya
Putin karşıtı gösterilerde tutuklanan Rus muhalif serbest bırakıldı
Rusya'nın önde gelen muhaliflerinden Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalnıy hapisten çıktı.

Başkent Moskova’da izinsiz gösteri düzenlemekten 30 gün hapis yatan Navalnıy, cezasını tamamlayarak serbest bırakıldı.

Tverskoy Mahkemesi’nde geçen ay yapılan duruşmada Navalnıy’e “gösteri organize etme prosedürünün tekrar ihlali” ve “polise mukavemet” suçundan 30 gün hapis cezası verilmişti.

Mart ayındaki devlet başkanlığı seçimlerini tekrar kazanan Vladimir Putin’in 7 Mayıs’ta düzenlenen “resmen göreve başlama töreni” öncesinde Rusya’da gösteriler yapılmıştı.

Navalnıy’ın çağrısıyla sokağa çıkan Ruslar, Putin ve hükümet aleyhinde slogan atmıştı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Rus muhalif Navalnıy hakkında dava açılmıştı. (AA)

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