Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Putin konuştu, parlamento karıştı… Vekillerden meydan savaşı!

Avrupa'da sert tartışmalar ve kavgalarıyla ünlü Ukrayna Parlamentosu yine karıştı. Kerç Boğazı gerilimiyle başlayan tartışma kısa sürede meydan kavgasına dönüştü. Vekillerin birbirine girdiği anlar kameralara yansıdı.

Sozcu.com.tr
android-time 11:07
Haberler Dünya
Avrupa'da sert tartışmalar ve kavgalarıyla ünlü Ukrayna Parlamentosu yine karıştı. Kerç Boğazı gerilimiyle başlayan tartışma kısa sürede meydan kavgasına dönüştü. Vekillerin birbirine girdiği anlar kameralara yansıdı.

Rusya’yla Kerç Boğazı gerilimi yaşayan Ukrayna’da parlamentoda da tansiyon düşmüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün düzenlediği yıllık basın toplantısında, Ukraynalı politikacı Viktor Medvedchuk’la tutuklu askerlerin serbest bırakılmasını görüştüklerini açıklamıştı.

Putin’in bu sözlerin parlamentoda tartışmalara yol açtı. Muhalefet Blok Partili meclis üyesi Nestor Shufrych, Medvedchuk’un ‘Putin’in ajanı’ olduğunu söyleyerek fotoğrafının olduğu bir posteri yırttı.

Halk Cephesi Partisi’nden Yuriy Bereza’nın ise Shufrych’a yumruk atması üzerine ortalık karıştı. Vekiller birbirine girerken, yumruklar havada uçuştu.

O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı.

İLGİLİ HABERArnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya yumurtalı saldırıArnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya yumurtalı saldırı

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar