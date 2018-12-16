Putin, rapçilere savaş açtı: Bu konuda bir şey yapmamız gerek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ülkedeki bazı rap konserlerini iptal ettirdi. Rusya'da son dönemde yükselişe geçen ve muhalif şarkılar söyleyen Husky isimli rapçiyi gözaltına aldıran Putin, "Eğer bir şey yapamıyorsak biz bu konuda devreye girmeliyiz" diyerek rap müziğe hükümet olarak ağırlık verilebileceğini duyurdu.

Rusya’da gündem rap müzik ve hükümeti eleştiren muhalif rapçi Husky… Hafta sonunda Husky isimli rapçinin gözaltına alınmasının ardından Kremlin yönetiminin rap müziğe karşı olan sert tutumu dikkat çekti. Rapçinin gözaltına alınmasının ardından ülkedeki bazı rap konserlerinin iptal edilmesi üzerine Putin bazı açıklamalarda bulundu.

Putin, rap müziğin gençlere zarar verdiğini ve kötü alışkanlıkları öne çıkardığını söylerken, “Eğer bunu durdurmak imkansızsa bu konuda devreye girmek gerek. Bu müziği ve gençleri doğru şekilde yönlendirmeliyiz” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Rusya’nın güneyindeki Krasnodar’da konseri iptal edilen Husky, bir otomobilin tepesinde şarkı söylemeye çalışmış fakat kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. 12 gün hapis cezasına çarptırılan Husky, bazı yetkililerin devreye girmesi sayesinde serbest bırakılmıştı.

Putin, “Rap müziğin 3 ayağı olduğu söyleniyor, seks, uyuşturucu ve protesto. Bunlardan en tehlikelisi uyuşturucu. Bu bir ulusun çöküşüne sebep olur” derken şarkılarda sıklıkla küfür ve argo kullanılmasından da rahatsızlık duyduğunu vurguladı.