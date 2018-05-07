Putin, resmi olarak 4. dönemine başladı

Mart ayında oyların yüzde 76'sını alarak 6 yıl daha Rusya Devlet Başkanı seçilen Vladimir Putin bugün 4. dönemi için yemin etti.

Vladimir Putin yemin töreninde yaptığı konuşmada, önümüzdeki dönemde önceliklerinin sıradan Rusların yaşam koşullarını düzeltmek ve ülkesinin rekabet gücünü arttırmak olduğunu söyledi. Putin ayrıca “Güçlü bir Rusya’ya ihtiyaç duyulduğunun” altını çizdi.

Muhalifler, başbakan ve devlet başkanı olarak Rusya’da 18 yıldır iktidarda olan Putin’in dönemi “çarlık ve imparatorluk dönemine” benzetiyor. Bugünkü yemin töreni sırasında protesto gösterileri ihtimaline karşı güvenlik güçleri önlemler aldı. Cumartesi günü Rusya’nın 19 ilinde 1000’den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltıların yarıya yakını başkent Moskova’daydı.

Öte yandan Putin, başbakanlık görevine Rusya’nın eski devlet başkanı ve mevcut başbakan Dmitri Medvedev’i önerdi.