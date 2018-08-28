Putin şimdi de dağcı oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sık sık basına servis ettiği fotoğraflarla kısa bir süreliğine de olsa gündem olmayı başarıyor…
Daha önce su altında dalgıç kostümüyle poz veren, karate ve judo yaparken ya da balık tutarken çekilen fotoğraflarını kamuoyuyla paylaşan Putin’in dün Rusya’da dağ yürüyüşü yaptığı fotopraflar servis edildi.
Ajanslara servis edilen fotoğraflarda Putin, Karnoyarsk bölgesindeki Sayano-Shushensky Doğal Parkı’nda yürürken görülüyor. Geçmiş yıllarda üstsüz poz vermeyi tercih eden Putin bu sefer geniş bir şapkai tişört ve ceket tercih etti.
Putin’in daha sonra kamuflaj desenli kostüm giyerek Yenisei Nehri’nde botla tur attığı görülüyor.