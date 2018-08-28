Putin şimdi de dağcı oldu

Basına servis ettiği fotoğraflarla sık sık uluslararası kamuoyunun gündemine gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yine çekimdeydi... Daha önce balık avlarken, judo yaparken ve at üstünde ilerlerken çekilen fotoğrafları servis edilen Putin'in bugün de dağcılık yaparken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sık sık basına servis ettiği fotoğraflarla kısa bir süreliğine de olsa gündem olmayı başarıyor… Daha önce su altında dalgıç kostümüyle poz veren, karate ve judo yaparken ya da balık tutarken çekilen fotoğraflarını kamuoyuyla paylaşan Putin’in dün Rusya’da dağ yürüyüşü yaptığı fotopraflar servis edildi.

Ajanslara servis edilen fotoğraflarda Putin, Karnoyarsk bölgesindeki Sayano-Shushensky Doğal Parkı’nda yürürken görülüyor. Geçmiş yıllarda üstsüz poz vermeyi tercih eden Putin bu sefer geniş bir şapkai tişört ve ceket tercih etti.

Putin’in daha sonra kamuflaj desenli kostüm giyerek Yenisei Nehri’nde botla tur attığı görülüyor.

