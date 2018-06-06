Putin: Sürprizim var ama söylemem

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8-10 Haziran'da Çin'e yapacağı ziyarette Şi Devlet Başkanı Şi Cinping'e bir hediye götüreceğini, ancak bu hediyeyi sürpriz olarak tutacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ziyareti öncesinde China Media Group’a röportaj verdi.

Sputnik’in aktardığı habere göre, gazeteci Shen Haixiong, Putin’e 2016’da Hangzhou kentindeki G20 zirvesi sırasında Şi’ye hediye olarak bir kutu dondurma götürdüğünü hatırlattı ve bu yıl bir şey götürüp götürmeyeceğini sordu.

Putin de “Evet, götüreceğim. O zaman dondurma götürdüm çünkü daha önce Rus dondurmasını sevdiğinden bahsetmişti, ben de hediye olarak götürdüm” dedi.

‘KULAĞINIZA SÖYLEYECEĞİM’

Şi ile arada bir hediyeleştiklerini belirten Putin “Hediye olarak ne götüreceğimi söylersem sürpriz bozulur. Şimdilik sır olsun. Aramızda kalsın, sonra ben sizin kulağınıza söyleyeceğim” ifadelerini kullandı.