Putin: Teröristler ABD vatandaşlarını esir aldı!

Rusya Devlet Başkanı Putin'den çarpıcı bir açıklama geldi. Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre Putin "Teröristler ABD vatandaşlarını Fırat'ın güneyinde alıkoydu" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Suriye’yle ilgili çok çarpıcı bir iddia geldi. Valday Tartışma Kulübü'nde konuşan Putin, IŞİD’in Fırat’ın güneyinde etkinliğini artırmaya başladığını, bu bölgelerin ABD ya da ABD tarafından desteklenen güçlerin kontrolünde olduğunu söyledi.

Putin ayrıca terör örgütünün 700’den fazla kişiyi rehin aldığını, bunlar arasında ABD’lilerin de olduğunu belirterek, “Fırat’ın doğusunda ABD’nin kontrolündeki bölgede ne olduğunu kimse bilmiyor, orada hala IŞİD güçleri var. IŞİD, Fırat boyunca ABD kontrolündeki bölgede varlığını artırdı. Teröristler toplam 700 kişiyi esir aldı, 10 kişiyi idam etti” dedi.

Putin, militanların her gün 10 kişiyi idam edeceklerine dair ültimatom verdiklerini söylerken, taleplerinin ne olduğunu belirtmediklerini vurguladı.