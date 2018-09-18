Putin’den vurulan uçakla ilgili ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akdeniz'de düşürülen Rus savaş uçağı ile ilgili açıklama yaptı. Putin, "Rus uçağını İsrail vurmadı. Ne olduğunu incelememiz gerekiyor" dedi.

Rusya’ya ait İl-20 savaş uçağı, Akdeniz semalarında vurulmuş, uçağın Suriye rejim güçleri tarafından vurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenko, İsrail jetlerinin, Rus uçağını Suriye hava savunma sistemlerinin önüne atması yüzünden Esad güçlerine ait S-200 sistemi tarafından hedef alındığını belirtmişti. Sözcü Konaşenko; İsrail’in kendilerini operasyondan bir dakika önce uyardığını, ancak bu zamanın Rus askeri uçağını güvenli bir yere sevk etmeye yetmediğini belirtmişti.

PUTİN: İSRAİL VURMADI

Konuyla ilgili konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Akdeniz’de düşürülen Rus savaş uçağı ile ilgili, “Rus uçağını İsrail vurmadı. Ne olduğunu incelememiz gerekiyor” dedi.

Öte yandan Putin ile İsrail Başbakanı Netanyahu’nun bugün ilerleyen saatlerde telefonla görüşebileceği belirtildi.