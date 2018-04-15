Putin ve Ruhani’den kritik telefon

Reuters’ın son dakika haberinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin telefon üzerinden Suriye’deki gelişmeleri görüştüğü aktarıldı. Rus haber ajanslarına dayandırılan haberde iki liderin ABD, Fransa ve İngiltere’nin ortak operasyonunu konuştuğu aktarıldı.
Kremlin’den kaynakların aktardığı bilgilere göre, iki lider Batı’nın füze saldırısının Suriye’deki politik çözüme zarar verdiği konusunda hemfikir olurken, RIA haber ajansı da Putin’in ifadelerine yer verdi.
RIA Putin’in, “BM’yi ihlal eden hareketler devam ederse bunun sonucu uluslararası ilişkilerde kaos yaşanması olur” ifadesini kullandığını aktardı.