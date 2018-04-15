Putin ve Ruhani’den kritik telefon

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye operasyonu sonrasında bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefon üzerinden fikir alışverişi yaptı. İki lider, Batı'nın füze saldırısının Suriye'deki politik çözüme zarar verdiği konusunda mutabık kaldı.