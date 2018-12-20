Son dakika… Putin’den ABD’nin Suriye kararı yorumu: Henüz bir işaret yok

Rusya lideri Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu toplantısında açıklamalarda bulundu. ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendiren Putin, "Henüz çekildiklerine dair bir işaret yok" dedi. IŞİD'i yenilgiye uğratma konusunda Trump'la aynı fikirde olduğunu söyleyen Putin, buna karşın IŞİD militanlarının yeniden örgütlenme riskinin de bulunduğunu ekledi.

Rusya lideri Vladimir Putin, büyük yıl sonu basın toplantısı için Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Putin’in 2001’den beri düzenlediği toplantı için bu yıl 1.702 gazetecinin akredite olduğu belirtildi.

Rus liderin ekonomiden iç siyasete, uluslararası meselelerden Rusya’daki sosyal sorunlara kadar çeşitli alanlarda değerlendirmeler yaptığı toplantı, hem Kremlin’in dış politika vizyonunun bir özetinin olması hem de ülke içindeki sorunlara çözüm aranması nedeniyle önemli görülüyor.

Putin’in toplantıda değinmesi beklenen en önemli konulardan biri, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı almasıydı. Bir soru üzerine değerlendirmede bulunan Putin, “IŞİD’in Suriye’de yenildiği konusunda Trump ile genel olarak aynı fikirdeyim. Fakat IŞİD militanlarının yeniden bir araya gelme riski hâlâ bulunuyor. ABD askerlerinin Suriye’den çekileceği konusunda ise, biz henüz herhangi bir geri çekilme işareti görmüyoruz. ABD daha önce de defalarca Afganistan’dan çekileceğini söylemişti fakat hala oradalar. ABD’nin Suriye’deki askeri varlığı meşru değil” diye konuştu.