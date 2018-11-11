Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Putin’den ABD’ye karşı yeni hamle!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Avrupa güçlü bir ekonomik oluşum ve ittifak. Bu nedenle üye ülkelerin savunma ve güvenlik alanlarında bağımsız ve egemen olma isteği çok doğal. Bunun çok taraflı dünyada olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum" dedi.

android-time 18:16
Haberler Dünya
Putin’den ABD’ye karşı yeni hamle!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Avrupa güçlü bir ekonomik oluşum ve ittifak. Bu nedenle üye ülkelerin savunma ve güvenlik alanlarında bağımsız ve egemen olma isteği çok doğal. Bunun çok taraflı dünyada olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum" dedi.

Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yıl dönümü etkinliği nedeniyle Paris’te bulunan Putin, Russia Today Fransa’nın sorularını cevapladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yakın zamanda tekrar gündeme getirilen “Avrupa ordusu” fikrinin sorulması üzerine Putin, “Avrupa güçlü bir ekonomik oluşum ve ittifak. Bu nedenle üye ülkelerin savunma ve güvenlik alanlarında bağımsız ve egemen olma isteği çok doğal. Bunun çok taraflı dünyada olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Putin, bu çerçevede Fransa’nın önemli bir rol oynadığını kaydederek, Avrupa ordusu fikrinin NATO’ya alternatif olabileceğini belirtti.

İLGİLİ HABERErdoğan ve Putin'den samimi sohbetErdoğan ve Putin'den samimi sohbet

TRUMP – PUTİN GÖRÜŞMESİ G-20 ZİRVESİ’NE KALDI

ABD Başkanı Donald Trump’la “selamlaşma” fırsatı olduğuna ancak resmi bir ikili görüşme gerçekleştirmediklerine dikkati çeken Putin, 30 Kasım’da Arjantin’de düzenlenecek G-20 Zirvesi çerçevesinde Trump ile bir araya geleceğine işaret etti. AA

İLGİLİ HABERTrump ve Macron'dan gergin buluşma! Aralarından su sızmıyordu... Nereden nereye?Trump ve Macron'dan gergin buluşma! Aralarından su sızmıyordu... Nereden nereye?

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 12:0122.11.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar