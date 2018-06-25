Putin’den Erdoğan’a tebrik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'deki erken seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre oyların yüzde 52.5'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy de seçim sonuçlarıyla birlikte Rus-Türk ilişkileri için öngörülebilirlik sağlandığını söyledi.

Kremlin’in basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Putin, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’a gönderdiği tebrik telgrafında, Türkiye’deki seçimlerin sonucunun, ‘Erdoğan’ın büyük bir siyasal otoritesi olduğunu tamamen kanıtladığını’ ifade etti.

‘DESTEĞİN İSPATI’

Rusya liderinin telgrafında ayrıca, ‘seçim sonucunun, Türkiye’nin güncel sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi ve ülkenin dış siyasetteki pozisyonunun güçlenmesi için Erdoğan liderliğinde izlenen politikalara gösterilen büyük desteğin ispatı olduğu’ ifadeleri yer aldı.

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‘İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUM’

Putin, Rusya ve Türkiye’nin ‘bir dizi alanda kendinden emin bir biçimde stratejik seviyeye ulaşan ortaklık ilişkilerinin devamlı gelişmesinden memnuniyet duyduğunu’ da söyledi.

Rus lider, Türkiye ile kapsamlı diyaloğu sürdürmek ve hem ikili hem bölgesel hem de uluslararası meselelerde sıkı bir biçimde ortak çalışmaya devam etmeye hazır olduklarını da ekledi.

AVRASYA’DA İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Ayrıca Putin, bu işbirliğinin, hem Rusya hem de Türkiye halklarının temel çıkarlarına uygun olduğunu belirtip Avrasya’da istikrar ve güvenliğin korunması için de önemli olduğunu vurguladı.

“ÖNGÖRÜLEBİLİR HALE GELDİ”

Öte yandan Rusya’dan yapılan ilk açıklama Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy’den gelmişti. Slutskiy, Türkiye’deki erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan’ın oyların yüzde 52.5’ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin, Rus-Türk ilişkileri için öngörülebilirlik anlamına geldiğini söylemişti.

Başkan,“Türkiye ile ortak çaba göstererek Suriye'de terörizm ile mücadele ediyoruz, bölgede güvenliğin sağlanması için adımlar atıyoruz. Bu anlamda, Erdoğan'ın yeniden seçilmesi Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde ve başta Suriye krizi olmak üzere uluslararası gündemde yer alan kilit meselelerdeki işbirliğimizde öngörülebilirlik sağlayacak” ifadelerini kullanmıştı.