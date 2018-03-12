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Putin’in danışmanından S-400 açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri işbirliğinden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, Türkiye ile yapılan sözleşmeyi hayata geçirmeye başlayacaklarını ve S-400 füze savunma sistemini Türkiye'ye 2020 yılının başlarında teslim edeceklerini söyledi.

android-time 13:41 12 Mart 2018
Haberler Dünya
Putin’in danışmanından S-400 açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri işbirliğinden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, Türkiye ile yapılan sözleşmeyi hayata geçirmeye başlayacaklarını ve S-400 füze savunma sistemini Türkiye'ye 2020 yılının başlarında teslim edeceklerini söyledi.

Rusya’nın resmi haber ajansı TASS’ın haberine göre Rossiya 24 televizyonuna konuşan Kojin, “Türkiye sözleşmenin uygulanmasının hızlandırılmasını istedi. Biz de uygun bir çözüm bulduk ve sözleşmenin uygulanmasının hızlandırılmasını kabul ettik. Sanırım 2020 yılının başlarında teslim edeceğiz” dedi.

Kojin, “Türk yetkililerin pozisyonuna değer veriyoruz. Bize pek çok kereler ulusal çıkarlarını korumanın en birinci önceliklerini olduğunu söylediler” diye konuştu.

NATO’nun Rusya’dan silah satın almaması için Türkiye’ye baskı yaptığına dikkat çeken Kojin, “Anlaşma imzalandı ve uygulanacak” ifadelerini kullandı. (BBC Türkçe)

Son güncelleme: android-time 13:4212.03.2018
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