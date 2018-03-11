Putin’in ölümcül silahı görücüye çıktı

Geçtiğimiz haftalarda, Dünya'nın her yerini vurabilecek silahlar geliştirdiklerini açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözünü ettiği silahlar ortaya çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı, resmi YouTube kanalından, hipersonik füzelerin görüntüsünü paylaştı.

Sputnik’te yer alan haberde, Putin’in, “Hiçbir füze savunma sistemi tarafından yakalanmayan” diyerek tanıttığı Kinjal (Hançer) isimli hipersonik füzenin test görüntüleri yayınlandı.

Bakanlık tarafından yayınlanan video görüntüsünde Mig-31 tipi bir savaş uçağı, havadan atılan bir Kinjal füzesini hedefine fırlatırken görülüyor. Putin, geçtiğimiz ay Federal Meclis'in üyelerine yaptığı konuşmada, Kinjal’ın hipersonik olduğunu söylemiş ve “Hızlı oldukları için bu füzeler günümüzün hava savunma ve füze savunma sistemlerine karşı yenilmez” demişti.