Putin’in Stasi kimliği ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Almanya'da KGB ajanı olarak görev yaptığı sırada kendisine verildiği belirtilen Doğu Almanya Devlet Güvenlik Bakanlığı (Stasi) kimlik kartı ortaya çıktı.

Kimlik kartı, Almanya’nın Dresden kentindeki arşivlerde KGB ve Stasi arasındaki işbirliğine ilişkin araştırma yapıldığı sırada bulundu. Doğu Almanya’da Sovyetler Birliği’nin ajanı olarak görev yapan Putin’in kimliği 1985’te aldığı anlaşılıyor. Kimlik kartının Putin’e Stasi binalarına giriş imkanı tanıdığı belirtiliyor, ancak bu onlar adına casusluk yaptığı anlamına gelmiyor.

“PUTİN’İN BURADA ÇALIŞTIĞINA DAİR BİR BELGE DEĞİL”

Stasi Arşiv Bürosu (BStU) Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, Putin’e “KGB ajanı olarak faaliyetlerini Stasi ile işbirliği içinde yürütebilmesi için kimlik kartı verildiğini” duyurdu. Bakanlık, sıradan vatandaşları izlemek ve birbirleri hakkında bilgi sızdırmaları için teşvik etmekle ün salmıştı. Stasi Arşiv Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, Vladimir Putin’in Doğu Almanya Devlet Güvenlik Bakanlığı için çalıştığına dair herhangi bir emare taşımıyor” denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Stasi kimlik kartının ortaya çıkışıyla ilgili, “SSCB zamanında KGB ve Stasi partner istihbarat servisleriydi. Bu nedenle, bu tür kimlik kartlarının verilmesi ihtimal dışı tutulamaz” diye konuştu.

Leningrad’da (şimdiki St Petersburg) doğan Vladimir Putin, 1985 yılında 33 yaşındayken Doğu Almanya’ya atanmıştı. Putin, Doğu Almanya’daki komünist sistemin çöktüğü Aralık 1989 yılına kadar Dresden’de KGB ajanı olarak çalıştı. Şu an 66 yaşında olan Putin’in iki kızı da burada doğdu. Stasi kimlik kartının üzerindeki damgalar, kartın her üç ayda bir yenilendiğini gösteriyor. Putin’in kartı neden Dresden’deki Stasi belgeleri arasında bıraktığı ise bilinmiyor.

Putin görevi sırasında, 5 Aralık 1989’da kalabalık bir protestocu grubunun Doğu Almanya Güvenlik Bakanlığı binasını basmasına şahit oldu. Kalabalık daha sonra yolun karşısındaki KGB binasına yönelmişti. O zamanlar akıcı Almanca konuşan Putin, KGB binasını kuşattıklarında buranın Sovyetler Birliği toprağı olduğu uyarısında bulunarak, kalabalığı sakinleştirdiğini öne sürmüştü.