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Putin’in vaftiz kızından olay paylaşım… Hitler kitabıyla çıplaklığını kapattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vaftiz kızı Ksenia Sobchak sosyal paylaşımda paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşkına çevirdi. 36 yaşındaki iş kadını, çıplak bir şekilde uzanırken "Hitler'in Anlamı" isimli kitabıyla kasıklarını kapattı.

android-time 07:44 29 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Putin’in vaftiz kızından olay paylaşım… Hitler kitabıyla çıplaklığını kapattı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in vaftiz kızı Ksenia Sobchak sosyal paylaşımda paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşkına çevirdi. 36 yaşındaki iş kadını, çıplak bir şekilde uzanırken "Hitler'in Anlamı" isimli kitabıyla kasıklarını kapattı.

Rusya, Putin’in vaftiz kızı olan ve geçen seçimlerde Putin’in karşısına çıkarak aday olan siyasetçi ve iş kadını Ksenia Sobchak’ı konuşuyor… İtalya’nın güneyindeki Sicilya’da tatiline devam eden Sobchak, 5.7 milyon takipçisine hem çıplak hem de imalı bir fotoğrafını paylaştı.

Kariyeri boyunca gazetecilik ve oyunculuk da yapan Sobchak, Putin'in en büyük muhaliflerinden biri.

Kariyeri boyunca gazetecilik ve oyunculuk da yapan Sobchak, Putin’in en büyük muhaliflerinden biri.

Tatili devam ederken çıplak bir vaziyette uzanmış olan Sobchak, çıplaklığını bir kitapla örttü. “Rusya’nın Paris Hilton’ı” olarak bilinen Sobchak, kucağına Raimund Pretzel’in “Hitler’in Anlamı” isimli kitabı koydu.

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Genital bölgesini bu kitapla kapattığı fotoğraf çok sayıda beğeni alırken bazı internet kullanıcıları genç kadının fotoğrafına tepki gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Fotoğraf: Reuters

“Bu yaz ne okuyorsunuz” diye mesaj yazan Sobchak’a bazı kullanıcılar, “İlgi çekmek için böyle şeyler yapma” ve “Çıplaklıkla prim yapmaya çalışıyor” gibi yorumlar yaptı.

Putin, geçen yıl yapılan seçimlerde aday olarak karşısına çıkan isimlerle bir araya geldiğinde ortaya bu kare çıkmıştı.

Putin, geçen yıl yapılan seçimlerde aday olarak karşısına çıkan isimlerle bir araya geldiğinde ortaya bu kare çıkmıştı.

Son güncelleme: android-time 07:4729.08.2018
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