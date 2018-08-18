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Rahip Brunson’un evinde nöbet devam ediyor

ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin önemli aktörlerinde biri olan Evanjelik Rahip Andrew Brunson'un, İzmir'deki evinin önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polislerin elleri tetikte beklediği Brunson'un evinin bulunduğu sokakta motorlu polis ekipleri de sürekli devriye geziyor.

Sozcu.com.tr
android-time 19:11 18 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Rahip Brunson’un evinde nöbet devam ediyor
ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin önemli aktörlerinde biri olan Evanjelik Rahip Andrew Brunson'un, İzmir'deki evinin önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polislerin elleri tetikte beklediği Brunson'un evinin bulunduğu sokakta motorlu polis ekipleri de sürekli devriye geziyor.

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin nedenlerinden biri olan Rahip Andrew Brunson’un, İzmir’deki evinin önünde Türk polisi tarafından yoğun güvenlik tedbirleri alındığı görüldü. Reuters’ın geçtiği fotoğraflarda Brunson’un evinin önünde bekleyen polislerin ellerinin sürekli tetikte olduğu ayrıca motorlu polis ekiplerinin de sürekli evin bulunduğu sokakta devriye gezdiği görüldü.

Türk polisi rahibin evinin önünde nöbet bekliyor. Reuters

Türk polisi rahibin evinin önünde nöbet bekliyor. Reuters

Resmi polis ekiplerinin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı’nın da (MİT) Rahip Brunson’un evinin bulunduğu bölgede yoğun olarak bulunduğu düşünülüyor.

Motorlu polis ekipleri rahibin evinin etrafında devriye görevini yerine getiriyor. Reuters

Motorlu polis ekipleri rahibin evinin etrafında devriye görevini yerine getiriyor. Reuters

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Son güncelleme: android-time 19:3218.08.2018
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