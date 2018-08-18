Rahip Brunson’un evinde nöbet devam ediyor

ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin önemli aktörlerinde biri olan Evanjelik Rahip Andrew Brunson'un, İzmir'deki evinin önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polislerin elleri tetikte beklediği Brunson'un evinin bulunduğu sokakta motorlu polis ekipleri de sürekli devriye geziyor.

ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin nedenlerinden biri olan Rahip Andrew Brunson’un, İzmir’deki evinin önünde Türk polisi tarafından yoğun güvenlik tedbirleri alındığı görüldü. Reuters’ın geçtiği fotoğraflarda Brunson’un evinin önünde bekleyen polislerin ellerinin sürekli tetikte olduğu ayrıca motorlu polis ekiplerinin de sürekli evin bulunduğu sokakta devriye gezdiği görüldü. Resmi polis ekiplerinin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı’nın da (MİT) Rahip Brunson’un evinin bulunduğu bölgede yoğun olarak bulunduğu düşünülüyor. İLGİLİ HABER Brunson'ın ev hapsine yapılan itiraz rededildi İLGİLİ HABER FT: Trump, Brunson'ı Evanjeliklerin desteği için kullanıyor