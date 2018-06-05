Rekor için yüzmeye başladı! Bunu başaran ilk insan olacak…

Fransız yüzücü Ben Lecomte, Büyük Okyanus'u yüzerek geçen ilk insan olma amacıyla Japonya'dan yüzmeye başladı. 51 yaşındaki Lecomte, günde sekiz saat yüzerek altı aydan uzun bir süre içinde ABD'nin batı kıyısına ulaşmayı hedefliyor.

Ben Lecomte, yol boyunca köpek balıkları, fırtınalar, denizanası sürüleri ve sıcaklığı aşırı derecede düşen deniz suyu gibi tehlikelerle karşılaşacak.

Lecomte rekor denemesiyle iklim değişikliği konusundaki farkındalığı arttırmayı amaçlıyor ve 9 bin kilometrelik güzergah boyunca kendisine bir biliminsanları ekibi de eşlik edecek.

Uzmanlar okyanustaki plastik birikintisini, aşırı egzersizin kalp üzerindeki etkilerini ve Fukuşime Nüklear Santrali faciasının okyanusu nasıl etkilediğini araştıracak.

Psikolojik hazırlık



ABD’de yaşayan Lecomte her gün açık denizde saatlerce yüzerek rekor denemesine hazırlandı. Ayrıca bazı psikolojik çalışmalarda da bulundu.

Lecomte AFP Haber Ajansı7na yaptığı açıklamada “Psikolojik boyutu fiziksel boyutundan çok daha önemli. Hep pozitif düşündüğünzden emin olmalısınız. Aklınızı meşgul edecek bir şey yoksa bir kısırdöngüye giriyorsunuz ve işte orada sorun başlıyor” dedi.

Rekor denemesi için yapılan hazırlıklar altı yıl sürdü, ancak Lecomte bu denemeyi çok daha uzun süredir planlıyordu.

‘Bir daha asla’ demişti



Lecomte 1998’de Atlantik Okyanusunu 73 günde 6,400 kilometre boyunca yüzerek bunu başaraan ilk insan olmuştu. Lecomte’un Fransa kıyılarına ulaştığındaki ilk sözleri “Bir daha asla” olmuştu ama kısa süre sonra yeni bir rekor denemesinin hazırlıklarını yapmaya başladı.

Lecomte “Fikrimi değiştirmem uzun sürmedi. Üç ya da dört ay sonra bir sonraki maceramı düşünmeye başlamıştım” dedi.

Lecomte’ın rekor denemesi boyunca günlük rutini hep aynı kalacak. Sekiz saat boyunca yüzecek ve sonra tekneye çıkacak, yemek yiyecek ve dinlenecek.

Enerji seviyesini yüksek tutmak için günde sekiz bin kalori tüketmesi gerekecek.

Tekne küresel yer belirleme cihazıyla takip edilecek ve rekor denemesi Lecomte’un internet sitesinden izlenebilecek.