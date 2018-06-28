Rekor kırıldı… İşte dünyanın en soğuk yeri: Her nefes acı veriyor

ABD’li bilim insanları, yeryüzündeki en düşük hava ısısının -98 derece olduğunu ortaya koydu. Rekor seviyedeki soğuk Antarktika’da kuzeyinde tespit edilirken, uygun şartlarda hava ısısının daha da düşebileceği belirtildi.

Colorado Üniversitesi’nden ABD’li bilim insanları, Antarktika’daki hava ısısının neredeyse -100 dereceye kadar düşebileceğini tespit etti. Rekor seviyedeki soğuklara ilişkin çalışmanın sonuçları Geophysical Research Letters dergisinde yayımlandı.

Sputnik’te yer alan habere göre Antarktika’da 2013’te tespit edilen en düşük hava ısısı -93 derece olarak ölçülmüştü. Yeni rekor, eskisi gibi anakaranın doğusunda kırıldı. Araştırmacılar, rekor seviyedeki ısıyı Antarktika’daki sıcaklık değişimlerini kaydeden uyduların parametrelerini inceleyerek ve sonuçları yer tabanlı meteoroloji istasyonları verileriyle doğrulayarak buldu.

Buna göre dünyanın en düşük hava ısısı resmen -98 derece olarak kaydedildi.

‘SİBİRYA VE ALASKA’YA GÖRE ÇOK SOĞUK’

Araştırmacı ekipten Doyle Rice, “Hiçbir zaman böylesine soğuk bir ortamda bulunmadım ve umarım asla bulunmam. Orada her nefesin acı verdiği ve nefes alıp verirken boğaz ve akciğerlerin donmasını önlemek için çok dikkatli olunması gerektiği söyleniyor. Oradaki hava, Sibirya’ya veya Alaska’ya göre çok daha soğuk” diye konuştu.

Araştırma ekibinin başındaki Ted Scambos ise, “Böyle bir hava ısısı, Mars’ın kutup bölgelerinde açık bir yaz gününde hissedilebilir” ifadelerini kullandı.

Bilim adamları, NASA’ya ait Terra ve Aqua uydularından gelen verileri ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nin 2004-2016 döneminde yapılan uydu ölçümlerini kullandı.