Reuters fotoğrafladı: ABD, Menbiç’e yeni üs kurdu!

Çıktı çıkacak derken ABD'nin Menbiç'e kurduğu yeni üssün fotoğrafları ortaya çıktı. Reuters haber ajansı Menbiç'te çekilen fotoğrafları abonelerine servis ederken, "ABD güçleri Menbiç'te yeni bir üs kuruyor" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ile kurmayları arasında ve eş zamanlı olarak ABD ile Türkiye tansiyonu yükselten Menbiç tartışmasında sıcak bir gelişme yaşandı. ABD askerlerinin bölgeden çıkıp çıkmayacağına dair net bir bilginin verilmediği sıralarda Reuters haber ajansı bugün özel fotoğraflar servis etti.

Reuters’a konuşan yetkililer, ABD’nin 3 ay önce üs kurduğunu açıkladı. Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’ye destek vererek büyük tepki çeken ABD, Türkiye ile neredeyse iplerin kopmasına sebep olmuştu.

Omurgasını terör örgütü PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri adına açıklama yapan Sharfan Darwish, “Burada Fransızlar da kalıyor. Afrin operasyonu sonrasında koalisyon güçleri buraya üst kurdu” dedi.

Reuters’ın servis ettiği fotoğraflarda, Menbiç’in bir bölgesinde ABD askerleri yeni bir askeri üs kurarken görülüyor. Reuters gelişmeyi, “ABD güçleri Menbiç’te yeni bir üs kuruyor” başlığıyla paylaşırken konuyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmüş ve bu görüşmenin ardından Menbiç hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Çavuşoğlu, Menbiç’te ABD ile hareket edeceklerini dile getirmişti.

Geçtiğimiz aylarda ise Türkiye, ABD askerlerinin Menbiç’ten çıkması için çağrıda bulunmuş ve Washington-Ankara hattında tansiyon yükselmişti.