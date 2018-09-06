Son dakika! Reuters görüntüledi… İdlib’de ‘savaş hazırlıkları’

İdlib'de Rus uçaklarının operasyonu ve Esad güçlerinin top atışlarının ardından sivil halkın durumunu Reuters görüntüledi. Halk, bir yandan beklenen askeri saldırı öncesinde sığınaklar kazarak gıda stoklarken, diğer yandan çocuklar için ilkel gaz maskeleri hazırlıyor.

İdlib’deki halkın umutları ise komşu ülke Türkiye’nin kendilerini, insani felakete dönüşebilecek askeri saldırıdan koruyacak diplomatik bir çare bulması.

İdlib kentinin güneyindeki köyünden Reuters’a konuşan 20 yaşındaki Şahad, “Elimizden geldiği kadar hazırlık yapıyoruz, kimyasal silah saldırısına uğrarsak çocukların yüzlerini örtmek için küçük ve ilkel gaz maskeleri hazırlıyoruz” dedi.

Şahad’ın 35 yaşındaki inşaat işçisi ağabeysi Ahmed Abdükerim Şahad evin avlusunda 2012 yılından beri ailesinin gizlendiği mağara sığınağı gösteriyor.

Mağaranın rutubetli duvar kenarlarına dizilmiş sebze turşusu kavanozlarını gösteren Şahad, “Askeri hazırlıkların tam hızla devam ettiğini görüyoruz. Biz siviller de mağaralarda hazırlık yapıyoruz” dedi.

Yaklaşık üç milyon kişi, Suriye’nin kuzeybatısında muhaliflerin son kalesi olan ve İdlib vilayetinin büyük bölümü ile Lazkiye, Hama ve Halep vilayetlerinin küçük bölümlerini de içine alan bu bölgede yaşıyor.

Bu halkın hemen hemen yarısı, ülkenin başka bölgelerinden savaştan kaçarak buraya gelmiş ya da başka bölgelerdeki isyancıların teslim olmasından sonra hükümet tarafından buraya nakledilmiş insanlar.

Geçen yıl Nisan ayında bir Suriye askeri uçağı İdlib’in Han Şeyhun kasabasına sarin gazı yüklü bombalar atarak 80’den fazla sivili öldürdü. Birleşmiş Milletler soruşturma komisyonunun verdiği bilgiye göre Suriye ordusu klor gazı gibi, kimyasal silahları iç savaş boyunca 24’ten daha fazla yerde kullandı.

Şam hükümeti ve müttefiki Rusya, bu suçlamaları reddediyor ve kimyasal silah kullanmadıklarını söylüyorlar. İdlib halkı ise korku içinde yaşıyor. ABD ve Fransa Esad’ı saldırıda kimyasal silah kullanmaması için uyardı ve böyle bir durumda bunun karşılıksız kalmayacağını bildirdi.

Rusya, Suriye hükümeti yanlısı güçlerin haftalardır sürdürdüğü top ateşinin ardından dün İdlib’deki isyancılara karşı hava saldırılarını yeniden başlattı.

Bu, İdlib’e yapılacak geniş kapsamlı bir askeri saldırının açılış aşaması olarak görülüyor. Buna rağmen Türkiye, İran ve Rus liderleriyle yarın Tahran’da yapacağı zirvenin saldırıyı durduracağını umuyor.