Reuters: Türkiye’ye gelen mülteciler 1000 dolar ödüyor

Reuters haber ajansı geçtiğimiz haftalarda Türkiye gündemine oturan Afgan mülteciler için özel bir dosya hazırladı. Afganistan'dan yaklaşık 2000 kilometrelik bir yolu yürüyerek geçen Afganlarla konuşan Reuters muhabiri, "Bazıları sınırı geçmek için kaçakçılara 600-1000 dolar veriyor" ifadesini kullandı.

Yaklaşık 2000 kilometre yürüyerek Afganistan’dan Türkiye’ye gelen göçmenler Türk basınında gündem olmuştu. Her ne kadar Türkiye’de bulunan 3.5 milyon Suriyeli mültecinin yanında çok az bir rakam olsa da Afganistan’dan Türkiye’ye 2018’in ilk 3 ayında yaklaşık 27.000 Afgan mülteci geldi.

Reuters muhabiri, Ağrı’ya giderek Afgan mültecilerle konuştu. Reuters’a konuşan 22 yaşındaki Sunnatilla Rasulbek, “Yağmur altında kilometrelerce yürüdük ve Türkiye’ye sığındık. Amacım burada para kazanmak ve daha sonra İstanbul’a giderek Afganistan’daki ailemi geçindirecek para kazanmak” ifadesini kullanıyor.

Ağrı Dağı’nı geçerek Türkiye’ye geçen Rasulbek, birçok mültecinin sınırdan geçirmek için insan kaçakçılarına yaklaşık 600 ile 1000 dolar para ödediğini de dile getirdi. Rasulbek, “Afganistan’da savaş var ve hiç iş yok. Sıradaki hedefim Sivas” diyor.

Reuters’ın haberinde sınırı geçenlerin çoğunlukla genç olduğu ifade edilirken, son 30 yılda İran’da bulunan Afgan mültecilerin ekonomik kriz yüzünden iş bulamadığı aktarıldı. Reuters’a konuşan İranlı yetkililer, “Son birkaç ayda binlerce Afgan ülkesine dönüyor fakat bir kısmı da Türkiye üzerinden Avrupa’ya gidiyor” dedi.