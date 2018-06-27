Reuters’a isim vermeden konuşan MHP’li ve AKP’li yetkililer: MHP’ye kabinede yer verilebilir

24 Haziran seçimleri sonrasında kabine için kulislerden bilgiler gelmeye başladı. Reuters haber ajansına isim vermeden konuşan AKP ve MHP'li yetkililer, "Erdoğan, kabinesinde MHP'li isimlere yer verebilir" derken, AKP'li yetkili, "Sürpriz olmaz" yorumunu yaptı.

Reuters haber ajansı, seçimin ardından kaynaklara dayandırdığı haberde, yeni kabinede MHP’lilerin yer alabileceğini yazdı. Reuters’ın, “Seçimdeki destekten sonra, Erdoğan milliyetçilere kabinede görev verebilir” başlıklı haberinde, AKP ve MHP’den yetkililer isim vermeden konuştu.

İsmini vermeden konuşan MHP’li yetkili, “Kabinede Cumhurbaşkanı’nın uygun göreceği MHP’ye yakın bazı isimlerin yer alması olası. Sonunda, bu Erdoğan’ın kararı olacak” dedi. Öte yandan Erdoğan’a yakın bir kaynak daha ismini vermeden konuştu. İsmini açıklamayan yetkili, “Erdoğan’ın yeni kabinede MHP’ye yakın isimleri bakan yapması sürpriz olmaz” yorumunu yaptı.

“GÖRÜŞMEDE İTTİFAKIN YOL HARİTASI ELE ALINACAK”

Reuters’a açıklamalarda bulunan bir başka yetkili ise, bugün Erdoğan ile Bahçeli arasında gerçekleşecek görüşme ile ilgili bilgiler verdi. Yetkili, “Görüşmede ittifakın bir çeşit yol haritası ele alınacak. İki parti önümüzdeki dönemde birçok konuda işbirliği yapacak. Kabinenin temel özellikleri dahil yapılacak işbirliği konuları değerlendirilecek. Seçim öncesi oluşturulan ittifaktaki AKP ve MHP seçim sonrası da ortak hareket edecekler. Uyum için bu görüşmeler ve bilgi alış-verişi gerekiyor” dedi. Aynı yetkili, bu dönemde iki parti yetkilileri arasında görüşmeleri devam edeceğinin altını çizdi. Reuters’a daha önce bilgi veren yetkililer, AKP ve MHP’nin TBMM Başkanı ve İç Tüzük değişikliği ile başlayıp aradaki farklılıkları aşacak uzlaşmayı sağlamayı hedeflediğini belirterek, kabinede MHP’ye yakın isimler olabileceğini kaydetmişlerdi.