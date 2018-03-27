Reuters’taki bu ayrıntı sadece sozcu.com.tr’de

TSK'nın terör örgütleri PKK, PYD/YPG, KCK ve IŞİD'e karşı başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu'nda geçtiğimiz hafta kritik bir gelişme yaşanmış ve TSK ile ÖSO Afrin'i ele geçirmişti. Reuters muhabirinin bölgeden geçtiği fotoğraflarda Afrin'de durumun kontrol altına alındığı görülürken, tankla geçen Türk askerinin yanında kurban kesen Afrinliler dikkat çekti.

Afrin’de yaşam normale dönmeye başlıyor… Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’yi kısa sürede bölgeden uzaklaştıran Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeyi tamamen kontrol altına aldı. Yetkililer hafta sonunda resmen bölgenin kontrolünü aldıklarını açıklarken, “Afrinlileri evlerine dönmeye bekliyoruz” açıklaması yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından Reuters haber ajansının muhabiri Khalil Ashawi’nin çektiği fotoğraflar bölgede yaşamın yavaş yavaş normale dönmeye başladığını ve Afrin halkının terör örgütünden adeta bezmiş olduklarını gözler önüne serdi.

Fotoğraflarda Afrinliler Türk askeriyle ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirirken ve sohbet ederken görülüyor.

Fakat Reuters muhabirinin bile kadraja son anda aldığı bir kare özellikle dikkat çekici… Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tankı gezerken, evlerine dönen ve gelişmeleri balkonda izleyen Suriyelilerin yanı sıra bir apartmanında girişinde toplanmış sivil kıyafetli grup görülüyor.

Bölge kültüründe adak adamak ve istenilen bir şeyin gerçekleşmesinden sonra kurban kesilmesi seremonisini yapan Afrinliler dikkat çekiyor. Türk askerinin bölgeyi kontrol altına aldığı ve denetim yaptığı bir sırada tamamen tesadüfen çekilen fotoğraflarda, Afrin’in Türk ordusuna duyduğu minnet göze çarpıyor.