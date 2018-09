Reza Zarrab ağzının tadını biliyor… Yıllardır De Niro’yu reddeden lokantada yer bulmak zor

ABD'de gözaltına alındıktan sonra itirafçı olarak savcıyla anlaşma yapan Reza Zarrab önceki gün New York'ta görüntülendi. Zarrab'ın gittiği lokanta ise yıldızların ve iş insanlarının sıklıkla tercih ettiği lüks bir lokanta. Leziz ama oldukça tuzlu hesapların ödendiği mekan Peru ve Japon mutfağını karıştırarak füzyon mutfağının önde gelen temsilcilerinden biri haline geldi. 5 kıtada 29 lokantası bulunan Nobu'nun Zarrab'ın gittiği şubesinin arkasında ise Hollywood yıldızı Robert De Niro var.

Geçtiğimiz aylarda ABD ve Türkiye kamuoyunun gözüyle Zarrab davasındaydı… Yakalandıktan sonra mahkemeye çıkan ve daha sonra itirafçı olarak savcıyla anlaşan Zarrab önceki gün New York’taki lüks bir lokantada görüntülendi. Kamuoyunun, hapiste sandığı Zarrab, bir kadın ile birlikte New York’un finans merkezi SoHo’da bulunan Nobu lokantasında yemek yedi. Sarışın kadın ile birlikte yemek yiyen ve sık sık telefonuna bakan Zarrab’ın oturduğu mekana giriş yapmak ise oldukça güç.

Nobuyuki Matsuhisa isimli suşi şefinin kurduğu ve Peru-Japon mutfağını karıştırarak füzyon mutfağı yaptığı lokanta yıllar içerisinde bir gıda imparatorluğu halini aldı. Japonya’da doğup büyüyen Matsuhisa, burada çalışırken, Peru’ya taşınma kararı aldı ve orada bir lokanta açtı. Peru’da taze balık haricinde Japon mutfağına ait baharat ve içerikleri bulamayınca Peru mutfağıyla Japon kültürünü bir araya getirdi. Matsuhisa’nın lokantası burada başarılı olamadı ve battı. Kısa bir süre içerisinde Arjantin’e giden ve orada işini devam ettirmeye çalışan Matsuhisa, burada da başarılı olamayınca taze balığa yakın olmak için Alaska’ya gitti. Burada da başarıya ulaşamayınca, Los Angeles’ta bir arkadaşının yanında çalışmaya başladı.

“BİR GÜN DE NIRO İÇERİ GİRDİ”

1987 yılında ise bir arkadaşından aldığı borç ile kendi mekanı Matsuhisa’yı açtı. Matsuhisa kısa sürede popülerleşti ve sürpriz bir teklif geldi… Bir gün lokantaya giren Robert De Niro, yemekleri beğendi ve teklifle geldi. De Niro, “Ortak olalım, New York’ta bir şube aç” derken, Matsuhisa buna sıcak yaklaşmadı. Dört yıl boyunca De Niro teklifte bulunurken, Matsuhisa sonunda New York’ta bir şube açmayı kabul etti. 1994 yılında açılan Nobu, kısa sürede popüler bir lokanta haline geldi ve şu an 5 kıtada 29 lokantası bulunan bir zincir haline geldi.

Öğle ve akşam yemeklerinde ayrı bir düzenin olduğu lokantada yer bulabilmek bir hayli güç… Saatlere göre rezervasyon alan mekanda, farklı menüler bulunuyor. Öğle saatlerinde fiks menüyle kişi başı içecek hariç 35 dolar hesap ödeyebilirken, bu seçenek en ucuz alternatif olarak dikkat çekiyor. Öte yandan diğer seçenekler bir hayli tuzlu.

Ilık mantar salatasının 24 dolar olduğu mekanda, limon soslu ıstakoz salatası 52 dolar, 27 ya da 38 dolara havyar yiyebileceğiniz mekanda karışık suşi tabağı için de minimum 46 dolar ödemeniz gerekiyor. Tek bir suşi parçasının minimum 5 dolardan başladığı ve 12 dolara kadar çıkabildiği mekanda özel olarak yapılan tek bir lokmalık suşinin fiyatı 33 dolar.

Mekanda şef Matsuhisa’nın seçtiği suşilerden ayrı bir menü de var. Çoklu tadım menüsü olarak bilinen “Şefin Seçimi”nin fiyatı ise en az 135 dolar. Fakat bu fiyat kişinin isteğine bağlı olarak 195 dolara veya daha üstüne çıkabiliyor. Mutfağın kapanmasından bir buçuk saat önceye kadar sipariş edilebilen bu menü özellikle mekanın müdavimlerinin favorisi. Mekanda kırmızı et siparişi de verilebiliyor. Biftek, 160 dolara menüde bulunuyor.

El yapımı dondurmanın 14 dolar olduğu mekanda karışık meyve tabağı ise 18 dolar.