Rezaletin böylesi: ‘Tecavüze karşı tecavüz’ anlaşması

Pakistan’ın Pencap eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tecavüzcünün ailesi, "anlaşmak" için mağdur ailenin evine gitti. İki aile, mağdur tarafın da karşı aileden birine tecavüz etmesi konusunda anlaştı.

Pakistan’ın Toba Tek Singh şehrinde, 20 Mart'ta bir tecavüz vakası meydana geldi. Yerel basına göre tecavüzün ardından saldırganın ailesi, özür dilemek ve uzlaşma sağlamak üzere kurbanın ailesini ziyaret etti.

Ancak kurbanın ailesinin bir şartı vardı: Saldırganı af karşılığında, kendi erkek çocukları da saldırganın kız kardeşine tecavüz edecekti.

Saldırganın ailesi, akıllara durgunluk veren ‘tecavüz pazarlığını' kabul etti. İki aileden 12 kişinin katıldığı bu ‘anlaşmanın’ ardından ‘intikam tecavüzü' de ilk tecavüzden bir gün sonra, 21 Mart'ta ‘gerçekleşti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından skandalda yer alan 12 kişi tutuklandı.