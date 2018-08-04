Rihanna itiraf etti: Evet kiloluyum ama…

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna İngiliz Vogue dergisine konuştu... Son dönemde kilo aldığını itiraf eden Rihanna, "Şimdi kiloluyum biliyorsunuz. Ben kalçalarımın olmasını istiyordum fakat şimdi kilo aldım" dedi.

Barbados’un çıkardığı en ünlü simalardan biri olan Rihanna, İngiliz basınına konuştu. İngiliz Vogue dergisine konuşan Rihanna aldığı kilolardan rahatsızlık duyduğunu itiraf etti. Rihanna, dolgun bir kalçaya sahip olmak istediği için kilo aldığını fakat bu kadarını beklemediğini itiraf etti.

Rihanna, “Şimdilerde kiloluyum ve her şeyin bir bedeli. Kalçalarımın güzel olmasını istemiştim” derken yakın zamanda tekrar spora başlayacağını dile getirdi. Rihanna, “Yakında tekrar spor salonuna gideceğim ve umut ediyorum ki kalçalarımı eritmeden kilo verebilirim. Kilo verince onların bir kısmını kaybedeceğim ve muhtemelen göğüslerimin hepsini kaybedeceğim” dedi.