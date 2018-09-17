Rihanna’nın defilesinde şok olay… Hamile manken podyumdan dakikalar sonra…

Birkaç yıldır moda dünyasında aktif olarak yer alan Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın önceki gün gerçekleşen defilesinde ilginç bir detay dikkat çekti... Rihanna'nın markası Savage x Fenty'nin New York Moda Haftası'ndaki defilesinde podyuma çıkan hamile mankenin, gösteri sonrasında doğum yaptığı ortaya çıktı.

Bu yıl gerçekleşen New York Moda Haftası’nın öne çıkan isimlerinden biri Rihanna’ydı… Barbadoslu şarkıcı bir süredir oldukça aktif olduğu tasarımlarını geçtiğimiz günlerde hayranlarıyla paylaştı. Birbirinden farklı etnik kimliğe sahip olan mankenleri kullanan Rihanna’nın defilesindeki bir detay günler sonra ortaya çıktı.

Rihanna’nın tasarımlarını sergileyen isimlerinden biri de Slick lakaplı Simone Thompson’dı. Rihanna’nın tasarladığı iç çamaşırını tanıtarak dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Slick’in podyumdan indikten sonra hastaneye kaldırılarak doğum yaptığı ortaya çıktı.

Marc Jacobs tarafından keşfedilmeden önce uyuşturucu bağımlısı olan Slick’in seksi iç çamaşırını tanıttıktan sonra doğum yaptığı ve bir erkek çocuk sahibi olduğu açıklandı.