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Riyad’dan kritik açıklama: Soruşturuyoruz

Kaşıkçı cinayetinin ardından, birbirinden çelişkili ifade ve yorumlarda bulunan Suudi Arabistan yönetiminden yeni bir açıklama geldi. Türk makamlarla iş birliği yoluna gitmeyen Riyad yönetimi BM İnsan Hakları Konseyi'nde soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
android-time 11:51 5 Kasım 2018
Haberler Dünya
Riyad’dan kritik açıklama: Soruşturuyoruz
Kaşıkçı cinayetinin ardından, birbirinden çelişkili ifade ve yorumlarda bulunan Suudi Arabistan yönetiminden yeni bir açıklama geldi. Türk makamlarla iş birliği yoluna gitmeyen Riyad yönetimi BM İnsan Hakları Konseyi'nde soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Kaşıkçı cinayetinin ardından çelişkili açıklamalarda bulunan ve Türk makamlarıyla iş birliği yoluna gitmeyerek adeta soruşturma sürecini engelleyen Suudi Arabistan yönetimi bugün Cenevre’de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne katıldı.

Kritik toplantıda, Suudi Arabistan’ın İnsan Hakları Komiseri Bandar Al Aiban söz aldı. Al Aiban, “Kral Selman, savcılara talimat verdi. Onları, kanunlara uygun bir şekilde adalete teslim etmek için gerekli adımları atmaya çağırdı. Yaşananları soruşturuyoruz” dedi.

Detaylar geliyor…

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Son güncelleme: android-time 12:0505.11.2018
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