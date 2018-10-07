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Ronaldo’ya şoförü sahip çıktı! 13 yıl önce de o kurtarmıştı

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun başı son günlerde tecavüz iddialarıyla dertte. Yıldız futbolcuya sürpriz bir destek de eski şoföründen geldi.

Sozcu.com.tr
android-time 14:21 7 Ekim 2018
Haberler Dünya
Ronaldo’ya şoförü sahip çıktı! 13 yıl önce de o kurtarmıştı
Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun başı son günlerde tecavüz iddialarıyla dertte. Yıldız futbolcuya sürpriz bir destek de eski şoföründen geldi.

Kathryn Mayorga adlı öğretmenin 2009’da Ronaldo’nun tecavüzüne uğradığını iddia etmesinin ardından, eski bir olay da tekrar gündeme geldi.

Ronaldo’nun Manchester United’da oynadığı dönemde şoförü olarak çalışan Vince Humphrey İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

2005’te İngiltere’de bir kadın Ronaldo’nun kendisine tecavüz ettiğini öne sürmüş, olayla ilgili soruşturma yürütülmüştü. Ronaldo o dönem 9 saatlik bir sorgudan geçirilirken, soruşturmadaki kilidi Humphrey’nin ifadeleri çözmüştü.

Vince Humprey

Vince Humprey

Adı açıklanmayan kadını Ronaldo’yla görüşmesinden sonra evine götüren Humprey, “Arabada oldukça mutlu ve keyifli görünüyordu. Cristiano’nun ne kadar yakışıklı olduğunu anlatıp durdu. Gelecekteki çocuklarının isimlerini bile saydı. Birkaç gün sonra o iddiaları duyduğumda çok şaşırdım” ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma bu açıklamaların ardından Ronaldo’nun lehine sonuçlanmıştı.

Son ortaya atılan iddiaların ardından İngiltere’deki olayın da tekrar araştırılabileceği belirtilirken, Humphrey ise geçmişte olduğu gibi Ronaldo’nun böyle bir şey yapacağına inanmadığını söyledi.

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Son güncelleme: android-time 14:2407.10.2018
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