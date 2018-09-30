Ronaldo’ya şok… Öğretmene ABD’de tecavüz etmiş

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile şok bir iddia uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu... Alman haber dergisi ders Spiegel'in haberinde, Ronaldo'nun 2009 yılında ABD'li bir kadına Las Vegas'ta tecavüz ettiği ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun para vererek susturmaya çalıştığı kadın Ronaldo hakkında şikayetçi oldu.

Rekor bir transfer ücretiyle Real Madrid’den İtalyan takımı Juventus’a transfer olan Cristiano Ronaldo, bir tecavüz tartışmasının ortasında kaldı… Almanya’nın çok okunan dergilerinden Der Spiegel, yıldız futbolcunun 2009 yılında ABD’nin Las Vegas kentinde bir kadına tecavüz ettiğini yazdı. Dergi, Ronaldo’nun para vererek susturduğu kadının fikir değiştirerek ilk kez bütün detaylarıyla yaşadıklarını aktardı.

Dergiye konuşan Kathryn Mayorga, Palms Casino Resort isimli otelde yıldız oyuncuyla parti yaptığını söylerken Ronaldo’nun kendisini jakuziye çağırdığını söyledi. Eskiden bir manken olan fakat şimdilerde öğretmen olarak çalışan Mayorga, “Beni yanına çağırdı ve penisine dokunmamı istedi. Ben dokunmayı reddedince onu öpmemi istedi. Daha sonra beni yatağa ittirip tecavüz etti. Kıvrılarak genital bölgemi kapatmak istedim fakat beni zorladı” dedi.

Mayorga, Ronaldo’nun yaşanan bu olaydan sonra kendisine 375.000 dolar verdiğini söyledi. Mayorga, Ronaldo’yla anlaşma imzaladığı için pişman olduğunu söyledi.

İddiaların ardından Cristiano Ronaldo sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Ronaldı, iddiaların asılsız olduğunu söylerken, “İnsanlar benim ismimi kullanarak prim yapmak istiyor” dedi.