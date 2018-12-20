Röntgeni gören inanamadı… Aylarca çöp şişle yaşadı!

İngiltere'de köpeklerinin davranışlarının değiştiğini fark eden aile, veterinere gittiklerinde gözlerine inanamadı. Röntgen sonucunda hayvanın aylar boyunca göğsünde çöp şişle hayatta kaldığı anlaşıldı.

Times’ın haberine göre Bessie isimli 9 yaşındaki köpek, yazdan beri iştahsızdı ve kilo kaybediyordu. Essex kentindeki veterinerler bir dizi test yaptı ama sebebi bir türlü anlaşılamadı.

Doktorlar köpeğe röntgen çekerken, 20 cm uzunluğundaki bir kebap şişi karşılarında duruyordu.

Bessie’nin ameliyatını yapan doktor Henry L’Eplattenier, “Şişin göğse kadar gidip hayati organlardan geçmemiş olması bir mucize. O çok şanslı bir köpek” diye konuştu.

Bessie’nin sahipleri, köpeğin yazın mangal yaparken cismi yanlışlıkla yuttuğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Şişin yemek borusundan zamanla göğüse taşındığı ve orada takıldığı düşünülüyor.