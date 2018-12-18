Ruhani Türkiye’ye geliyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine yarın Ankara'yı ziyaret edecek. İki liderin, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonu değerlendirmesi de bekleniyor.

İran Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Ruhani’ye iki gün sürecek Ankara ziyaretinde, kabinesindeki üst düzey ekonomik ve siyasi kurmayları eşlik edecek.

Ruhani, Türkiye temasların kapsamında iki ülke lideri başkanlığında toplanacak 5. Yüksek Stratejik İlişkiler Konseyi’ne de katılacak. Toplantıda, iki ülke ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması için iki ülke cumhurbaşkanının benimsediği hedef ele alınacak.

Ziyaret çerçevesinde iki ülke cumhurbaşkanı huzurunda ekonomik, kültürel ve politik alanlarda hazırlanmış önemli anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

‘SURİYE’YLE BİRLİKTE YAPILMALI’



Öte yandan Ruhani’nin ziyaretinin, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyona hazırlandığı dönemde gelmesi dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi, dün olası operasyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Basın toplantısında konuşan Kasımi, “Yapılacak herhangi bir eylem Suriye devletiyle işbirliği içinde yapılmalı. İran’ın Suriye konusundaki tutumu eskiden olduğu gibidir. Herhangi bir ülke Suriye merkezi yönetiminden izin almadan Suriye topraklarında bir eylem yapmamalı” dedi.