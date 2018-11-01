Ruhani’den AB ülkelerine ABD’ye karşı iş birliği çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine "ABD'nin tek taraflı tutumuna" karşı İran'ın yanında yer almaları çağrısında bulundu.

Ruhani, 5 Kasım’da devreye girecek ABD’nin ikinci yaptırım paketi ve nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin tutumuyla ilgili İngiliz The Financial Times gazetesine bir makale yazdı. “Washington yönetiminin tavrının uluslararası istikrarı tehlikeye düşürdüğünü” savunan Ruhani, “ABD Başkanı Donald Trump’ın kendi müttefiklerine karşı tahkir edici tavrı, dünya sistemi için ne kadar büyük bir sorun olduğunu göstermeye yetmektedir.” ifadelerini kullandı. ABD’nin uluslararası ilişkilerde yeni sorunlar oluşturduğunu, DEAŞ’ı himaye ettiğini ileri süren Ruhani, bu politikaların bölge sorunlarını daha da derinleştirdiğini kaydetti.

“ÖNERİLERİNİ PRATİĞE DÖKMELİ”

AB ülkelerine “ABD’nin tek taraflı tutumuna” karşı İran’ın yanında yer almaları çağrısı yapan Ruhani, İran-AB iş birliğinin uzun vadede iki tarafın da çıkarını temin edeceği ve uluslararası barış ile istikrarın da teminatı olacağı görüşünü paylaştı. İran Cumhurbaşkanı, makalesinde, “Rusya, Çin ve AB ülkelerinin nükleer anlaşmayı savunmaları değerli. Ancak önemli olan ABD’nin tek taraflı yeni yaptırımları devreye girmeden, nihai çözüm paketlerini sunmaları ve uygulamaya geçirmeleridir. Bu ülkeler yaptırımların hafifletilmesi ve telafisi için önerilerini pratiğe dökmeli” ifadelerine yer verdi.

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Dünyanın ekonomik kriz, sosyal sorunlar, göçmen krizi, yabancı düşmanlığı, terörizm ve aşırıcılıkla mücadele gibi bir dizi sorunla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Ruhani, “Avrupa tüm bu sorunların dışında kalamamış ve onlarla boğuşmak durumunda kalmıştır. İran çok taraflı yaklaşıma inanmaktadır ve barıştan yana olanlarla yürümek istemektedir. AB’nin geleneksel çoğulcu yaklaşımı bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesinde önemli bir rol oynama potansiyeline sahiptir.” değerlendirmesinde bulundu.

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Nükleer anlaşmayı günümüz diplomasisinin “en büyük zaferi” olarak nitelendiren Ruhani, AB ülkelerinin bu nedenle birkaç ülke dışında bu büyük kazanımı korumak istediğini vurguladı. AA