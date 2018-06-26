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Ruhani’den ABD’ye “ekonomik savaş” tepkisi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yönetiminin İran ekonomisini hedef aldığını söyledi.

android-time 14:45 26 Haziran 2018
Haberler Dünya
Ruhani’den ABD’ye “ekonomik savaş” tepkisi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yönetiminin İran ekonomisini hedef aldığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile ekonomik savaş halinde olduklarını belirtti.

Başkent Tahran’da düzenlenen Yargı Erki Genel Toplantısı’nda konuşan Ruhani, ABD yönetiminin İran ekonomisini hedef aldığını söyledi.

ABD ile ekonomik savaş halinde olduklarını ifade eden Ruhani, “Düşmanın hedefi İran ekonomisidir. ABD, İran ekonomisine darbe vurmayı hedefliyor.” dedi.

Ülke dışında yaklaşık 6 milyon İranlının yaşadığını dile getiren Ruhani, bu vatandaşlarına “İran’a gelerek yatırım yapmaları” çağrısında bulundu.

Ruhani, sürekli artış gösteren döviz kurlarına ilişkin ise “Gerekli miktarda dövize sahibiz. Halk bu konuda endişelenmemelidir.” ifadesini kullandı.

Ülkede döviz arzı konusunda sorun yaşanmadığını savunan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 50-60 kişilik bir grubun döviz piyasasında sorun çıkarmaya çalıştığını ifade etti. (AA)

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