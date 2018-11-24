Ruhani’den birlik çağrısı: Biz koruruz, 450 milyar dolar istemiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dünyadaki tüm Müslümanlara ABD'ye karşı birleşmek için çağrıda bulundu.

Ruhani Tahran’da gerçekleşen Uluslararası İslam Birliği konferasında yaptığı konuşmada ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesini ve yaptırımları kastederek, “ABD tarafından yönetilen Batı’ya boyun eğmek dinimize ve dinimize bağlı gelecek nesillere ihanettir” dedi.

Washington’la yakın olan Suudi Arabistan ve diğer ülkeleri eleştiren Ruhani, “İki seçeneğimiz var. Kırmızı halıları suçluların önüne açmak ya da adaletsizliğe karşı birlik olarak Peygamberimize, Kur’an’a ve İslama sadık kalmak” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’ın ABD ile yaptığı sözleşmelere atıfta bulunan Ruhani, “Suudi halkının teröre karşı çıkarlarını korumaya hazırız ve bunu yapmak için 450 milyar dolar istemiyoruz” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı almış, ardından Tahran’a yönelik yaptırımları devreye girmişti.